Байден ще минулого року не розумів, які рішення він ухвалює — спікер Джонсон

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон стверджує, що у січні минулого 2024 року переконався у тому, що президент США Джо Байден не керує ситуацією в країні та не розуміє, які рішення він ухвалює.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Барі Вайс для Honestly, передає The Free Press.

На підтвердження своїх слів Джонсон розповів про ситуацію, яка виникла у січні 2024 року, коли він зустрівся із Байденом в Овальному кабінеті.

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За його словами, йому кілька тижнів відмовляли у зустрічі з президентом, але згодом таки погодили її. Однак замість діалогу тет-а-тет на Джонсона також чекали й інші представники адміністрації.

Зрештою Байден попросив залишити їх у кабінеті удвох на кілька хвилин, тоді Джонсон поцікавився у президента, навіщо він видав указ про призупинення видачі дозволів на експорт скрапленого газу, який потрібен союзникам у Європі і без якого вони змушені купувати газ у Путіна і підживлювати його воєнну машину.

За словами Джонсона, Байден спершу твердо заперечував підписання документа, однак за якусь мить заявив, що підписав інший указ - для дослідження наслідків використання СПГ, а не щодо заборони нових ліцензій.

“Я зрозумів, що він не збрехав. Він дійсно не знав, що підписав. Я вийшов зі страхом, бо зрозумів: ми в біді”, - сказав він.

Джонсон стверджує, що відтоді він був наляканий, бо не знав, хто насправді керує країною.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден, згадуючи свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив, що тактична ядерна зброя лякає всіх у Європі, зокрема, й саму державу-агресорку.

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