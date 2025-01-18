Вибори під час війни: нардеп розповів, чи потрібні вони

Тема виборів залишається активною для дискусій, як в Україні, та і поза її межами.
В Україні не варто проводити вибори під час воєнного стану, навіть попри тиск з боку західних партнерів.
Таку позицію висловив перший заступник голови Верховної Ради, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає КИЇВ24.
За його словами, суспільство не підтримує ідею проведення виборів у воєнний час, оскільки нинішня ситуація в країні, з регулярними обстрілами та тривогами, робить проведення демократичної кампанії неможливим.
"Говорити в таких умовах про якусь демократичну кампанію просто немає підстав", — заявив він.
Нагадаємо, видання Economist, не вказуючи джерел, написало, що президент України Володимир Зеленський начебто розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на тлі падіння його рейтингів. За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу.
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