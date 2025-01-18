Выборы во время войны: нардеп рассказал, нужны ли они

Тема выборов остается активной для дискуссий, как в Украине, так и за ее пределами.

В Украине не стоит проводить выборы во время военного положения, даже несмотря на давление со стороны западных партнеров.

Такую позицию высказал первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко, передает КИЕВ24.

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По его словам, общество не поддерживает идею проведения выборов в военное время, поскольку нынешняя ситуация в стране, с регулярными обстрелами и тревогами, делает проведение демократической кампании невозможным.

"Говорить в таких условиях о какой-то демократической кампании просто нет оснований", — заявил он.

Напомним, издание Economist, не указывая источников, написало, что президент Украины Владимир Зеленский вроде бы рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне падения его рейтингов. Посредством выборов президент якобы хочет укрепить свою власть.

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