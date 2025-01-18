Ветерани зможуть отримати безкоштовну освіту в Україні: готується нова програма

Держава допоможе полегшити перехід від військової служби до цивільного життя.

Українські ветерани зможуть безкоштовно здобувати освіту в навчальних закладах країни.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник, передає КИЇВ24.

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Він зазначив, що держава також сприятиме працевлаштуванню ветеранів у державних органах, місцевому самоврядуванні та корпоративних структурах.

Крім того, учасники бойових дій можуть бути залучені до викладання базової військової підготовки та військових дисциплін у навчальних закладах.

Ця програма призначена для сприяння працевлаштуванню ветеранів війни та осіб з інвалідністю, отриману під час війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів ЗСУ.

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