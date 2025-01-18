За комуналку платитиме держава: хто може отримати пільги

Деякі українці зможуть не платити за комунальні послуги! Для пенсіонерів в Україні передбачено низку пільг, зокрема стовідсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Такою гучною заявою вразили у Пенсійному фонді України. Хто має право на пільги та чи вистачить грошей на пенсії у держави в 2025 році – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Пільги для пенсіонерів

Частину пенсіонерів в Україні звільнили від сплати за комуналку. Право на житлову пільгу мають пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості. Зокрема, скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

До переліку професій входять:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу. Примітно, що право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика. Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це було 4 240,0 грн).

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Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім’ї такої особи зазначена пільга не поширюється.

Необхідні документи для оформлення пільги

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати певний пакет документів:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджувальну довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури, райдержадміністрації чи адміністрацією установи, де людина працювала, сільською або селищною радою на підставі записів у трудовій книжці.

Куди звертатись за отриманням пільги

Подати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду України можна в один зі способів у переліку:

особисто – через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою – на адресу органу ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через портал "Дія".

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Інша фінансова допомога для пенсіонерів

Також для пенсіонерів передбачено фінансову підтримку у вигляді 1000 грн від держави на передплату друкованих медіа. Нагадаємо і про право на безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Громадяни можуть здійснювати поїздки абсолютно безкоштовно у разі пред’явлення пенсійного посвідчення: у міському громадському транспорті (крім метро, таксі та маршрутних таксі); на заміських маршрутах залізничного транспорту.

Українці похилого віку також можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою. Йдеться про пенсіонерів, розмір пенсії яких менший за 4 722 грн або менш як 6 056 грн для осіб з інвалідністю.

Чи є у держави гроші на пенсії

Держбюджет 2025 року не передбачає збільшення мінімального розміру пенсій. Ба більше, прожитковий мінімум і соціальні виплати залишаться незмінними до 2028 року. Нагадаємо, що зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню для людей без стажу, мінімальна зарплата – 8000 гривень, а прожитковий мінімум – 2920 гривень.

Однак держава обіцяє, що всі пенсії будуть виплачені. Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 19 листопада 2024 року запевнив, що кошти для їх виплат в державі є.

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Індексація пенсій

Примітно, що індексація пенсій 2025 року все ж таки відбудеться. За словами експерта Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%.

Однак, навіть якщо пенсія 2025 року буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат 3000 гривень індексація на 12% відчувається слабко.

А от збільшення соцвиплат можливе після змін законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону “Єдині новини”. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію.

"Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу", - зазначила Жолнович.

Міністерка також додала, що великі пенсії урізати не будуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В УКРАЇНІ ДЕЯКІ ПЕНСІОНЕРИ ЗМОЖУТЬ НЕ ПЛАТИТИ ЗА КОМУНАЛКУ: хто має право на пільги?

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