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Скільки треба стажу для виходу на пенсію 2025 року

Скільки треба стажу для виходу на пенсію 2025 року

Якою буде пенсія у 2025 році / Колаж ТСН.ua

Досягнення пенсійного віку не дорівнює право на призначення пенсії.

Пенсійний вік на сьогоднішній день і для чоловіків, і для жінок настає після досягнення 60 років. Для призначення ж пенсії важливим є також наявність страхового стажу.

Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Від 1 січня 2025 року збільшуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. У 60 років зможуть вийти на пенсію ті, хто накопичив не менше 32 років страхового стажу. Це стосується і чоловіків, і жінок. 

Якщо стаж менший, але становить від 22 до 31 року, право на пенсію настає в 63 роки.

За стаж від 15 до 21 року пенсію призначають у 65 років.

Тим, у кого стаж становить менше 15 років, у 65 років буде призначено не пенсію, а державну соціальну допомогу.

Раніше повідомлялося, що додаткова фінансова підтримка для пенсіонерів, зокрема чорнобильців, буде надана 2025 року. Вони зможуть отримати надбавки до пенсій - понад 2 тисячі гривень.

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