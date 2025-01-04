Чи піднімуть пенсійний вік від січня 2025 року: відповідь ПФУ

Для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати мінімально необхідний страховий стаж.

2025 року пенсійний вік залишиться колишнім, але отримати право на заслужений відпочинок стане складніше. Наразі пенсія доступна у віці 60, 63 або 65 років.

Про це повідомляє ПФУ.

Для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати мінімально необхідний страховий стаж, який варіюється залежно від віку. 2025 року відбудуться зміни в мінімальних вимогах для вікових груп 60 і 63 роки.

Нові вимоги до мінімального стажу будуть такими:

пенсіонери, які хочуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, мають набути мінімум 32 роки страхового стажу

у 63 роки — мінімум 22 роки страхового стажу

у 65 років — 15 років страхового стажу

Мінімуми стажу, визначені для 60 і 63 років, до 2028 року зростатимуть. Для тих, хто прагне піти на заслужений відпочинок у 65 років, вимоги не зміняться. Таким особам і надалі буде достатньо мати 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, від січня поточного року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком.

Раніше ми також писали, хто та чому може втратити пенсії 2025 року. Більше про це читайте у новині.

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