Артилерія РФ отримала наказ маскуватися під цивільних у Донецькій області

Окупанти уникають військових відзнак, видаючи себе за місцевих жителів.

У Донецькій області російське командування наказало використовувати цивільний транспорт для військових цілей.

Про це повідомили агент руху "АТЕШ",

Згідно з цим наказом, артилерійські підрозділи повинні перевозити боєприпаси на легкових автомобілях, причепах або мікроавтобусах, обмежуючи кількість до 10 снарядів на одиницю транспорту.

Щоб замаскувати ці дії під діяльність місцевих жителів, заборонено використовувати військову форму та знаки відмінності.

Повідомляється, що такі дії грубо порушують Женевську конвенцію та правила ведення війни, а також є черговим воєнним злочином з боку російських окупаційних сил. Крім того, вони створюють додаткову небезпеку для цивільного населення та використовуються як інструмент провокацій для звинувачення Сил оборони України.

Нагадаємо, останніми днями російські війська посилили атаки на Покровськ, застосовуючи FPV-дрони. Через небезпеку військові закликають місцевих мешканців евакуюватися з міста.

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