Армія РФ окупувала ще три населені пункти в Донецькій області: мапи DeepState

Окрім того, окупанти мають просування на кількох ділянках фронту.

Окупаційна армія РФ просувається далі в Донецькій області. Загарбникам вдалося захопити ще кілька населених пунктів.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що загарбники окупували Даченське, Новий Труд і Вовкове.

Окупація Даченського і Нового Труда на Донеччині. Мапа DeepState.

РФ захопила Вовкове в Донецькій області. Мапа DeepState.

Окрім того, російські війська просунулися у Зеленому,, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного та Сонцівки. Також уточнено район Новоєлизаветівки.

Нагадаємо, наступ окупантів на Покровськ в Донецькій області триває. На цій ділянці фронту тривають інтенсивні бойові дії.

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