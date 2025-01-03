Армія РФ окупувала ще три населені пункти в Донецькій області: мапи DeepState

Окрім того, окупанти мають просування на кількох ділянках фронту.
Окупаційна армія РФ просувається далі в Донецькій області. Загарбникам вдалося захопити ще кілька населених пунктів.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Зазначається, що загарбники окупували Даченське, Новий Труд і Вовкове.
Окрім того, російські війська просунулися у Зеленому,, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного та Сонцівки. Також уточнено район Новоєлизаветівки.
Нагадаємо, наступ окупантів на Покровськ в Донецькій області триває. На цій ділянці фронту тривають інтенсивні бойові дії.
Читайте також:
- Скільки триватиме війна в Україні: військовий експерт ошелешив своїм прогнозом
- Військові закликають жителів одного з міст негайно евакуюватись: деталі
- Армія РФ може прорватися на Дніпропетровщину: експерт попередив про небезпеку