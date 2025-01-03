Донька Фаріон просить про державну охорону: що сталося

Погрози лунають і на адресу її дітей.

Софія Семчишин, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, просить про державну охорону. Жінка отримує погрози на адресу сім'ї у соцмережах.

Про це вона повідомила у коментарі телеканалу "Ми – Україна".

Семчишин розповіла, що систематично отримує погрози, які стосуються також її дітей. Анонімні автори бажають їй смерті. За словами жінки, вона не знає, хто надсилає погрози. Саме тому планує звернутися до поліції.

"Погрози російською мовою… Я вважаю, що моєму життю загрожує небезпека… Я би хотіла, щоб мені надали заходи безпеки", – сказала вона.

Семчишин наголошує, що охорона, яку Нацполіція забезпечувала їй від серпня 2024-го, припинила надання послуг 2 січня 2025-го.

Нагадаємо, 3 січня 2025 року суд подовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 4 березня 2025 року включно.

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