Вбивство Фаріон: справу перекваліфікували - що загрожує підозрюваному 

Підозрюваному у справі про вбивство мовознавиці та громадської активістки Ірини Фаріон - В'ячеславу Зінченко змінено кваліфікацію злочину. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Матеріали справи скеровано до суду.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

"Тепер його (Зінченка - Ред.) підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю", - інформують у поліції.

Правоохоронці наголошуютьт, що зловмисник підстеріг Ірину Фаріон 19 липня близько 19:20 у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жертви та здійснив один постріл їй у голову, а потім втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.

Поліцейські встановили, що 18-річний затриманий у 2022 році в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

"Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність — через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, OSINT-дослідники ідентифікували підозрюваного у вбивстві Фаріон. З відкритих джерел аналітики дізналися, що В'ячеслав народився 2006 року. Навчався у Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19.

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