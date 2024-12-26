Різні куточки Росії атакували безпілотники: де гриміла "бавовна"

Під атаку могли потрапити військовий аеродром та промислове підприємство групи "Лукойл".

Росіяни заявили про атаку безпілотників у Воронежі, Волгоградській та Бєлгородській областях. Місцеві жителі заявили про вибухи, є знеструмлення.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Так, рано-вранці у Воронежі в районі військового аеропорту "Балтімор" прогриміли кілька вибухів. Над аеродромом було начебто збито кілька безпілотників. Уламки впали на гараж, внаслідок чого він згорів. У селі Новогрем'яче збитий дрон пошкодив дах житлового будинку. Постраждалих немає, аеродром не пошкоджено.

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У місті Котово Волгоградської області щонайменше чотири БпЛА атакували промислове підприємство. Попередньо – виробничі потужності ТзОВ "РИТЭК" групи "Лукойл". Місцеві жителі повідомляють, що один дрон не розірвався і застряг на промисловій трубі.

Губернатор Волгоградської області Георгій Філімонов заявив про падіння уламків БпЛА на територію промпідприємства у Котовському районі.

"Сьогодні вночі черговими силами ППО Міністерства оборони відбито атаку БпЛА на територію Волгоградської області. Постраждалих немає, пошкодження цивільних та військових об'єктів немає. На місці працюють оперативні служби", – написав очільник регіону.

Водночас у Бєлгородській області теж заявили про атаку дронів. Губернатор Вячеслав Гладков повідомив, що в деяких населених пунктах зникло світло. За його словами, безпілотники атакували Грайворонський район, було пошкоджено лінію електропередачі.

"Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга", – написав Гладков.

У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО за ніч знищили п'ятьох безпілотників над Волгоградською, Воронезькою та Бєлгородською областями.

До слова, 25 грудня невідомі безпілотники атакували Грозний у Чечні.

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