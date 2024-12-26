На Різдво на фронті відбулися 217 боїв: звіт Генштабу

На фронті було зафіксовано 217 бойових зіткнень протягом 25 грудня. Найбільше ворожих штурмових дій – 57 – Сили оборони України зупинили на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російська армія тричі атакували позиції українських військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог влаштував сім атак. Українські захисники відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Окупанти намагаєються реалізувати свою чисельну перевагу.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 26 разів. Вони намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку загарбники провели дві наступальні дії у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог 11 разів атакував у районнах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку російська армія влаштувала 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські війська зупинили 57 ворожих штурмових дій у бік населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке. Окупанти продовжують накопичувати сили для подальших атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 31 ворожу атаку. Окремі позиції українських сил зруйновані внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне.

На Времівському напрямку російські сили провели 35 штурмів українських позицій у районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки.

На Гуляйпільському напрямку у районі Білогір’я ворог один раз намагався прорвати оборону українських захисників.

На Оріхівському напрямку ворожі війська двічі штурмували позиції Сил оборони України у районі Новоданилівки.

Українські війська докладають зусиль, аби не допустити просування ворога углиб території, і успішно відбили три наступальні дії на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російська армія здійснила 440 обстрілів на цьому напрямку. Українські війська відбили 26 штурмових дій, одне боєзіткнення ще не завершене.

Протягом 25 грудня російські окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням 73 ракет, а також 17 авіаударів, скинувши 35 КАБів. Крім цього, загарбники здійснили понад 5000 обстрілів, зокрема 181 – із РСЗВ та задіяли для ураження 2105 дронів-камікадзе.

Водночас ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління та пункт управління БпЛА противника.

Нагадаємо, втрати російських військ за добу сягнули 1540 бійців. Загалом від початку війни ворог втратив 780 860 військових.

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