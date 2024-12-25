Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 грудня?

Неспішний та розмірений день, який бажано прожити у відповідному режимі. Не варто ухвалювати важливі рішення – ймовірність серйозної помилки зведе нанівець усі старання, зробивши їх марною тратою сил та часу. Незважаючи на будній день, бажано зайнятися упорядкуванням свого житла, що – після свята – стане особливо актуальним. Дуже важливо не просто навести чистоту і затишок, а й позбавитися всілякого мотлоху. Йтиметься у такому разі необов'язково про зношені речі, які годяться тільки на ганчір'я, головне видалити з дому те, чим ми не давно користуємося, — це дасть можливість вступити в новий рік без обтяжень.

Близнята

Близнятам необхідно зосередитися на наведенні ладу в документах, які, незважаючи на акуратність представників знака, останнім часом збилися в одну купу – буквально. У результаті вони не тільки розсортують всі наявні у них папери, позбавившись водночас протермінованих рахунків, а й відшукають документ, який вважали безповоротно втраченим, порадівши, що їм не доведеться витрачати час і енергію на його відновлення.

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