На Рождество на фронте произошло 217 боев: отчет Генштаба

На фронте было зафиксировано 217 боевых столкновений в течение 25 декабря. Больше всего вражеских штурмовых действий – 57 – Силы обороны Украины остановили на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении российская армия трижды атаковала позиции украинских войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг устроил семь атак. Украинские защитники отражали штурмовые действия недалеко от Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Оккупанты пытаются реализовать свое численное преимущество.

На Лиманском направлении россияне атаковали 26 раз. Они пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи Новоегоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.

На Северском направлении захватчики провели два наступательных действия в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении российская армия устроила 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении украинские войска остановили 57 вражеских штурмовых действий в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины отразили 31 вражескую атаку. Отдельные позиции украинских сил разрушены в результате штурмовых действий и огневого влияния противника. Наиболее активно россияне пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное.

На Времевском направлении российские силы провели 35 штурмов украинских позиций в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времевки.

На Гуляйпольском направлении в районе Белогорья враг один раз пытался прорвать оборону украинских защитников.

На Ореховском направлении вражеские войска дважды штурмовали позиции Сил обороны Украины в районе Новоданиловки.

Украинские войска прилагают усилия, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории, и успешно отразили три наступательных действия на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки российская армия совершила 440 обстрелов на этом направлении. Украинские войска отразили 26 штурмовых действий, одно боестолкновение еще не завершено.

В течение 25 декабря российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 73 ракет, а также 17 авиаударов, сбросив 35 КАБов. Кроме этого, захватчики произвели более 5000 обстрелов, в том числе 181 – из РСЗО и задействовали для поражения 2105 дронов-камикадзе.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления и пункт управления БпЛА противника.

Напомним, потери российских войск за сутки достигли 1540 бойцов. В общей сложности с начала войны враг потерял 780 860 военных.

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