Дочь Фарион просит о государственной охране: что произошло

Угрозы раздаются и в адрес ее детей.

София Семчишин, дочь убитого языковеда Ирины Фарион, просит о государственной охране. Женщина получает угрозы в адрес семьи в соцсетях.

Об этом она сообщила в комментарии телеканалу "Мы – Украина".

Семчишин рассказала, что систематически получает угрозы, которые касаются также ее детей. Анонимные авторы желают ей смерти. По словам женщины, она не знает, кто посылает угрозы. Именно поэтому планирует обратиться в полицию.

"Угрозы на русском языке... Я считаю, что моей жизни угрожает опасность... Я бы хотела, чтобы мне обеспечили меры безопасности", – сказала она.

Семчишин отмечает, что охрана, которую Нацполиция обеспечивала ей с августа 2024 года, прекратила предоставление услуг 2 января 2025 года.

Напомним, 3 января 2025-го суд продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион. Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 4 марта 2025 года включительно.

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