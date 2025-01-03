Армия РФ оккупировала еще три населенных пункта в Донецкой области: карты DeepState

Кроме того, оккупанты имеют продвижение на нескольких участках фронта.

Оккупационная армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Захватчикам удалось захватить еще несколько населённых пунктов.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что захватчики оккупировали Даченское, Новый Труд и Волковое.

Оккупация Даченского и Нового Труда в Донецкой области.

РФ захватила Волкову в Донецкой области.

Кроме того, российские войска продвинулись в Зеленом, Воздвиженке, Нововасиловке, возле Янтарного и Солнцевки. Также уточнен район Новоелизаветовки.

Напомним, наступление оккупантов на Покровск в Донецкой области продолжается. На этом участке фронта продолжаются интенсивные боевые действия.

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Как выглядит Покровск в Донецкой области

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