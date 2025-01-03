Армия РФ оккупировала еще три населенных пункта в Донецкой области: карты DeepState

Кроме того, оккупанты имеют продвижение на нескольких участках фронта.
Оккупационная армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Захватчикам удалось захватить еще несколько населённых пунктов.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Отмечается, что захватчики оккупировали Даченское, Новый Труд и Волковое.
Кроме того, российские войска продвинулись в Зеленом, Воздвиженке, Нововасиловке, возле Янтарного и Солнцевки. Также уточнен район Новоелизаветовки.
Напомним, наступление оккупантов на Покровск в Донецкой области продолжается. На этом участке фронта продолжаются интенсивные боевые действия.
Читайте также:
- Сколько будет продолжаться война в Украине: военный эксперт ошарашил своим прогнозом
- Военные призывают жителей одного из городов немедленно эвакуироваться: детали
- Армия РФ может прорваться на Днепропетровщину: эксперт предупредил об опасности