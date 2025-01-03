Пенсія в Україні 2025: хто та чому може втратити виплати

В Україні діє ціла низка підстав для припинення пенсійних виплат.

В Україні передбачене цілком законне припинення пенсійних виплат у деяких випадках.

У Пенсійному фонді пояснили, кому це може загрожувати.

Стаття 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" каже, що за рішенням територіальних органів ПФУ або суду виплата пенсії може бути припинена.

Основні підстави:

виплати були призначені на основі документів, які містили неправдиві дані

пенсіонер проживає за кордоном (якщо немає міжнародного договору, який визнала обов’язковим Верховна Рада)

пенсіонер подав заяву про припинення виплат у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном

пенсіонер помер, був визнаний безвісти зниклим або оголошений померлим

пенсіонеру був наданий статус безвісти зниклої особи за особливих обставин

виплати не отримували протягом пів року

пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію

Раніше повідомлялося, що додаткова фінансова підтримка для пенсіонерів, зокрема чорнобильців, буде надана 2025 року. Вони зможуть отримати надбавки до пенсій - понад 2 тисячі гривень.

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