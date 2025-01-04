Штормовий вітер та снігопади: в Україні посиляться морози вихідними

Штормові пориви вітру і похолодання. Синоптики попередили українців про складні погодні умови вихідними - 4-5 січня. Кажуть, у більшості областей варто очікувати сніг.

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В Україні знову зима

Впродовж найближчих днів посиляться морози. Також буде сильний рвучкий вітер, місцями сніг. Але вже за кілька днів прийде потепління, яке не буде довгим. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вдень у суботу в західних та північних областях -1-3 градуси, у центральних областях та на сході від 1 морозу до 2 тепла, у південній частині +2+7 градусів. Повсюди, періодично, 4-го січня випадатиме мокрий сніг, на півдні - з дощем", - зазначила вона.

У ніч проти неділі в Україні вже передбачається -4-9 градусів, а вдень 5-го січня 0-3 градуси морозу, на півдні 0-3 градуси тепла.

У неділю в більшості областей України опадів не очікується.

У Києві субота буде вітряною, до штормових поривів (краще побути вдома за можливості), з періодичним мокрим снігом. Вночі -1-3 градуси, вдень близько одного морозу.

У неділю в Києві без істотних опадів, вітер вгомониться. Але ще похолоднішає: вночі -4-7 градусів, вдень 0-2 градуси морозу.

Від 6 січня в Україні очікується потепління, а від 11 січня знову похолоднішає.

Якою буде погода у січні

Синоптики "Українського Гідрометцентру" повідомили, що січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси, це досить помітно як для зимового місяця. Середня температура повітря передбачається 0-3 градуси морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 тепла.

Як розповіла ТСН.ua керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня, опади можливі лише через чотири-п’ять днів після початку року.

"Початок січня буде в Україні теплим, температура повітря 1-6 градусів тепла, на півдні до +8, – говорить Наталія Голеня. – Від 4-5 січня прийдуть атмосферні фронти з північного заходу і півночі, які принесуть прохолодне повітря, температура знизиться до від’ємної – 0-6 градусів морозу. Можливі тумани, мряка, невеликий сніг. Надалі протягом місяця будуть коливання від тепла до холоду, але з перевагою плюсових температур, бо прогнози дають перевищення температурного фону на 1,5-2 градуси понад норму", - сказала вона.

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним, зі снігопадами, інколи сильними. У регіонах погода помітно відрізнятиметься, часом у центральних і західних областях буде більш зимно, ніж у північних та східних.

Коли в Україні вдарять 20-градусні морози - читайте в новині.

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