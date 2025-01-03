Пенсия в Украине 2025: кто и почему может потерять выплаты

В Украине действует ряд оснований для прекращения пенсионных выплат.

В Украине предусмотрено вполне законное прекращение пенсионных выплат в некоторых случаях.

В Пенсионном фонде объяснили, кому это может угрожать.

Статья 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорит, что по решению территориальных органов ПФУ или суда выплата пенсии может быть прекращена.

Основные основания:

выплаты были назначены на основе документов, содержащих ложные данные

пенсионер проживает за границей (если нет международного договора, признанного обязательным Верховная Рада)

пенсионер подал заявление о прекращении выплат в связи с временным проживанием за границей

пенсионер умер, был признан без вести пропавшим или объявлен умершим

пенсионеру был предоставлен статус без вести пропавшего лица при особых обстоятельствах

выплаты не получали в течение полугода

пенсионер не прошел физическую идентификацию

Ранее сообщалось, что дополнительная финансовая поддержка для пенсионеров, в частности чернобыльцев, будет предоставлена в 2025 году.

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