Россияне используют меньше танков и бронемашин: аналитики объяснили причины

Российские войска в последние недели уменьшили использование бронетехники во время штурмов на активных участках фронта, вероятно, из-за значительных потерь техники и истощения советских запасов.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Российские войска значительно сократили использование бронетехники и механизированных атак на Кураховском направлении после значительных потерь техники в октябре и ноябре 2024 года.

"Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, заявил 3 января, что российские войска перешли к преимущественному использованию пехоты для атак в этом районе, применяя бронетехнику в основном как огневую поддержку пехотных штурмов", — говорится в отчете.

Издание The New York Times 31 декабря сообщило, что украинский подполковник отметил все чаще использование российскими войсками электрических скутеров, мотоциклов и квадроциклов во время штурмов на востоке Украины. Это может быть частью усилий российских военных по компенсации потерь бронетехники.

Напомним, российские вооруженные силы начали использовать в войне против Украины технику, ранее служившую реквизитом на киностудии "Мосфильм".

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