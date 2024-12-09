Чи зменшаться грудневі пенсії українців: що відомо

Інформація про зменшення пенсій на 30% є фейковою і поширюється в Telegram-каналах для залучення підписників.

У Telegram активно поширюється інформація стосовно зменшення пенсій у грудні. Відповідно до цих повідомлень, пенсії частини пенсіонерів знизяться на третину.

Чи справді знизяться пенсійні виплати у грудні

Причиною зниження пенсій автори таких постів називають прийняття нового закону, повідомляє видання "На пенсії".

Однак, насправді ця інформація є фейковою. Таким чином Telegram-канали лише приваблюють нових підписників.

В чому суть таких фейків:

Автори таких постів вигадують резонансні події, що є тригерними для суспільства (наприклад, зменшення пенсій).

В текст додається посилання за яким нібито можна дізнатися детальну інформацію.

Після переходу за посиланням особу просять підписатись на певний Telegram-канал, де нібито і є потрібна інформація.

Насправді жодної інформації за посиланням немає, таким чином "набивають" підписників на певний Telegram-канал.

Приклад повідомлення у Telegram-каналах

Приклад повідомлення у Telegram-каналах

Аби перевірити інформацію, необхідно зробити невелике дослідження. Найдієвішим методом є пошук першоджерела. Якщо, як у наведеному прикладі, йдеться про закон стосовно пенсійних виплат, то авторитетним джерелом буде, наприклад, ПФУ та ВРУ, але аж ніяк не невідомий Telegram-канал.

Раніше стало відомо, що від 1 січня 2025 надбавки отримають не тільки вчителі. Більше про це читайте у новині.

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