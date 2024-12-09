Атака РФ на Дніпропетровщину: у лікарні помер ще один постраждалий

Таким чином кількість загиблих через атаку збільшилася до 5 осіб.

У Дніпропетровській області у лікарні помер 63-річний чоловік, поранений під час атаки по селищу Царичанка 30 листопада.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада", - написав він.

Таким чином кількість загиблих через атаку збільшилася до 5 осіб.

Нагадаємо, 30 листопада Росія завдала ракетного удару по району міста Дніпра, внаслідок чого постраждали люди у селищі Царичанка. Пошкоджені були житлові будинки та магазин. Загинули щонайменше чотири особи.

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