Атака РФ на Дніпропетровщину: у лікарні помер ще один постраждалий

Таким чином кількість загиблих через атаку збільшилася до 5 осіб.
У Дніпропетровській області у лікарні помер 63-річний чоловік, поранений під час атаки по селищу Царичанка 30 листопада.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада", - написав він.
Таким чином кількість загиблих через атаку збільшилася до 5 осіб.
Нагадаємо, 30 листопада Росія завдала ракетного удару по району міста Дніпра, внаслідок чого постраждали люди у селищі Царичанка. Пошкоджені були житлові будинки та магазин. Загинули щонайменше чотири особи.
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