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Атака РФ на Днепропетровщину: в больнице скончался еще один пострадавший

Атака РФ на Днепропетровщину: в больнице скончался еще один пострадавший

Мужчину спастись не удалось / Фото: Unsplash

Таким образом, число погибших из-за атаки увеличилось до 5 человек.

В Днепропетровской области в больнице скончался 63-летний мужчина, раненный во время атаки по поселку Царичанка 30 ноября.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В больнице скончался 63-летний мужчина, пострадавший из-за ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября", — написал он.

Таким образом, число погибших из-за атаки увеличилось до 5 человек.

Напомним, 30 ноября Россия нанесла ракетный удар по району города Днепра, в результате чего пострадали люди в поселке Царичанка. Повреждены были жилые дома и магазин. Погибли, по меньшей мере, четыре человека.

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