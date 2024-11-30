Ракетный удар по Днепровщине: увеличилось число погибших

В субботу, 30 ноября, Россия нанесла ракетный удар по району города Днепра. В результате попадания в жилую застройку поселка Царичанка пострадали люди. По состоянию на данный момент уже известно о четырех погибших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас на Днепровщине спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования", – сказал президент.

Он добавил, что 30 ноября враг также продолжил терроризировать дронами Херсон.

"Чрезвычайно подлый террор против херсонцев – против обычных людей. Сброс с дрона на автобус. Четверо раненых. И так почти каждый день Украина защищается от этого совершенно бесчеловечного давления. Я благодарен всем, кто нам помогает пройти все это, защититься от террора и сохранить жизнь для людей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером субботы, 30 ноября, во время объявленной воздушной тревоги раздался взрыв в Днепровском районе Днепровщины. В результате попадания начался пожар.

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