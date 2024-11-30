Россияне атаковали район города Днепра: начался пожар

Вечером в субботу, 30 ноября, во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв в Днепровском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

“В результате российской атаки произошел пожар. Информацию уточняем”, – написал он.

Сергей Лысак добавил, что в течение сегодняшнего дня российская террористическая армия также атаковала Никопольщину: в основном дронами-камикадзе, но были и обстрелы из артиллерии.

“Пострадали Никополь и Марганецкая община. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Люди не пострадали”, – уточнил он.

Напомним, в этот же день, 30 ноября, оккупанты совершили артиллерийский обстрел Мирнограда. В результате одного из попаданий на огороде возле жилого дома погибла 65-летняя женщина.

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