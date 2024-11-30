Ровно и область частично без света из-за аварии

Город Ровно и Ровенская область частично обесточены из-за аварии в энергосистеме.

Об этом сообщило Ровнооблэнерго.

"Из-за перегрузки электросетей произошла аварийная ситуация — большая часть областного центра и Ровенского района по состоянию на 17:00 обесточены", — говорится в сообщении.

Утром начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль говорил, что в Ровно и Ровенском районе с 12.00 до 14.00 применят экстренные отключения.

Однако нагрузки не удалось избежать. Как сообщили в "Ровнооблэнерго", из-за этого возникла аварийная ситуация и персонал делает все возможное, чтобы возобновить подачу электричества.

При этом они просят всех имеющих сейчас свет, а также после его появления не перегружать электросети. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Напомним, в обеденное время мужчина принес в центр Ровно флаг Украины, сознательно и намеренно бросил его на площади перед торгово-развлекательным центром и начал вытирать об него ноги.

Читайте также: