Рівне і область частково без світла через аварію

Місто Рівне та Рівненська область частково знеструмлені через аварію в енергосистемі.

Про це повідомило Рівнеобленерго.

"Через перевантаження електромереж сталася аварійна ситуація – більша частина обласного центру та Рівненського району станом на 17.00 знеструмлені", – йдеться у повідомленні.

Вранці начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль казав, що у Рівному та Рівненському районі з 12:00 до 14:00 застосують екстрені відключення. Щоб стабілізувати енергосистему у регіоні.

Проте навантаження не вдалося уникнути. Як повідомили у "Рівнеобленерго", через це виникла аварійна ситуація і персонал робить все можливе, щоб відновити подачу електрики.

При цьому вони просять усіх, хто має зараз світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не включати одночасно кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо, в обідню пору чоловік приніс у центр Рівного прапор України, свідомо і зумисно кинув його на площі перед торгово-розважальним центром та почав витирати об нього ноги.

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