Витирав ноги об український прапор: чоловіка відправлять до психлікарні

6 листопада в обідню пору чоловік приніс у центр Рівного прапор України, свідомо і зумисно кинув його на площі перед торгово-розважальним центром та почав витирати об нього ноги.

Про це повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя Рівненського району за фактом публічної наруги над Державним Прапором України.

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Результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що чоловік на момент вчинення правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати своїх дій та керувати ними.

Згідно з висновками лікарів, наразі його психічний стан не змінився, тому чоловік потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Нагадаємо, у Харківській області викрили 29-річну матір, через недбалість якої загинули її четверо синів. Відомо, що у житловому будинку сталася масштабна пожежа.

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