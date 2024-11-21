Прайс-кепи не дозволяють покрити дефіцит в енергосистемі – Тинний

Чинні прайс-кепи (граничні ціни на електроенергію) обмежують можливості для імпорту та відновлення енергосистеми України. Про це в коментарі для ExPro Electricity заявив Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, бізнесмен та інвестор у ВДЕ.

На його думку, прайс-кепи не дозволяють ефективно маневрувати на ринку, особливо коли виникає потреба в імпортній електроенергії для покриття дефіциту. Тинний зазначив, що такі обмеження також звужують можливості для розвитку внутрішнього ринку електроенергії, зокрема, для впровадження технологій накопичення енергії.

"Прайс-кепи в нинішньому вигляді не дозволяють розвивати внутрішній ринок «добового переносу». Йдеться про батарейки. Наразі функцію «добового переносу» здійснюють тільки гідроакумулюючі електростанції. Якби прайс-кепи були вищі, ми могли б імпортувати обладнання для газової генерації, системи накопичення енергії, розвивати ринок", – пояснив бізнесмен.

Ігор Тинний підкреслив, що наразі ринок електроенергії в Україні стикається з двома найбільш критичними проблемами: боргами та прайс-кепами. Він вважає, що посилене державне регулювання, особливо в умовах криз, не має бути загальним правилом, а лише мати технічний характер на випадок екстрених ситуацій.

"Практика посиленого державного регулювання в цілому є хибною для будь-якого ринку. Наразі на енергетичному ринку в Україні немає жодних стимулів для будівництва малої генерації", – зауважив Тинний.

За словами експерта, ключовою потребою для України є забезпечення стабільного імпорту електроенергії через ринкові механізми, а не аварійну допомогу. Тинний наголосив на важливості розширення ринкових інструментів та збільшення частки ринкових операцій для ефективного функціонування енергосистеми.

"Збільшення частки ринкових операцій є ключовим для розвитку енергетики. Імпорт має здійснюватися комерційно, а не через аварійні поставки", – підсумував він.

На думку експерта, нині державне регулювання має зосередитись на розвитку нової маневрової генерації, підтримці ринку та вільній міждержавній торгівлі електричною енергією.

Раніше президент аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко наголосила на необхідності вирішення системних питань на українському енергетичному ринку, зокрема проблем з боргами та прайс-кепами.