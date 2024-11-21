Урсула фон дер Ляйєн врятувала пасажира в літаку — ЗМІ

Голова Єврокомісії має медичну освіту і вже не вперше надає допомогу пасажирам у літаку.

Під час рейсу авіакомпанії Swiss Air із Цюріха до Брюсселя в середу, 20 листопада, одному з пасажирів у літаку стало погано. Тоді екіпаж звернувся за допомогою до інших пасажирів на борту. із Бразилії після саміту G20.

Про це пише BILD.

Як виявилося, Урсула фон дер Ляйєн – лікар.

Рейсу Swiss Air у Брюсселі дали пріоритет екстреної посадки.

Після того, як усі пасажири благополучно залишили літак, фон дер Ляйєн поїхала на чергову офіційну зустріч. Пізніше вона підтвердила журналістам, що стала учасницею інциденту на борту літака.

"Ми поверталися до Брюсселя, коли одному з пасажирів була потрібна допомога. Як завжди, екіпаж попросив відгукнутися тих, хто має медичні навички", — розповіла вона.

У ситуаціях, коли в літаку комусь стає погано, обов'язок кожного лікаря – допомогти.

Медична кар'єра фон дер Ляйєн

Вона вивчала медицину в Ганноверській медичній школі.

У 1991 році вона здобула докторський ступінь з медицини.

За інформацією швейцарського сайту новин "20 хвилин", ще будучи студенткою, з 1988 по 1992 рік, вона працювала асистентом лікаря в жіночій клініці Ганноверської медичної школи.

У 2001 році фон дер Ляйєн отримала ступінь магістра громадської охорони здоров'я, а потім працювала науковим співробітником Ганноверської медичної школи на кафедрі епідеміології, соціальної медицини та медичних досліджень.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн з початку повномасштабної війни в Україні активно підтримує нашу країну та її європейський курс, також вона стала першим високопоставленим європейським політиком, який з моменту різанини у Бучі відвідала місця злочинів російської армії. своїми прогресивними поглядами, серед яких рівність статей, боротьба зі зміною клімату, підтримка жінок.

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