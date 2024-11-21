Урсула фон дер Ляйен спасла пассажира в самолете – СМИ

Председатель Еврокомиссии имеет медицинское образование и уже не первый раз оказывает помощь пассажирам в самолете.

Во время рейса авиакомпании Swiss Air из Цюриха в Брюссель в среду, 20 ноября, одному из пассажиров в самолете стало плохо. Тогда экипаж обратился за помощью к другим пассажирам на борту. На призыв откликнулась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая вместе с командой возвращалась из Бразилии после саммита G20.

Об этом пишет BILD.

Как оказалось, Урсула фон дер Ляйен – врач. Она оказала необходимую первую помощь пассажиру до посадки самолета, а после приземления передала пациента врачам скорой помощи.

Рейсу Swiss Air в Брюсселе дали приоритет экстренной посадки. Остальным пассажирам пришлось подождать в самолете, пока заболевшего пассажира эвакуируют в машину скорой помощи. По соображениям конфиденциальности подробности о пациенте и состоянии его здоровья не разглашаются.

После того как все пассажиры благополучно покинули самолет, фон дер Ляйен уехала на очередную официальную встречу. Позднее она подтвердила журналистам, что стала участницей инцидента на борту самолета.

"Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает медицинскими навыками", — рассказала она.

В ситуациях, когда в самолете кому-то становится плохо, обязанность каждого врача – помочь. За последние годы медицинские знания самой влиятельной женщины Европы, которая часто летает обычными пассажирскими авиалиниями, несколько раз оказывались востребованными.

Медицинская карьера фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование и докторскую степень. Она изучала медицину в Ганноверской медицинской школе.

В 1991 году она получила докторскую степень по медицине.

По информации швейцарского новостного сайта "20 минут", еще будучи студенткой, с 1988 по 1992 год, она работала ассистентом врача в женской клинике Ганноверской медицинской школы.

В 2001 году фон дер Ляйен получила степень магистра общественного здравоохранения, а затем работала научным сотрудником Ганноверской медицинской школы на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и медицинских исследований.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с начала полномасштабной войны в Украине активно поддерживает нашу страну и ее европейский курс, также она стала первым высокопоставленным европейским политиком, который с момента резни в Буче посетила места преступлений российской армии. На протяжении многих лет она широко известна своими прогрессивными взглядами, среди которых равенство полов, борьба с изменением климата, поддержка женщин.

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