Ракетний удар по Дніпровщині: збільшилась кількість загиблих

У селищі Царичанка ворог влучив у житловий будинок та магазин.

У суботу, 30 листопада, Росія завдала ракетного удару по району міста Дніпра. Внаслідок влучання у житлову забудову селища Царичанка постраждали люди. Станом на зараз вже відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття", – сказав президент.

Він додав, що 30 листопада ворог також продовжив тероризувати дронами Херсон.

"Надзвичайно підлий терор проти херсонців – проти звичайних людей. Скид з дрона на автобус. Чотири поранених. І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері суботи, 30 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух у Дніпровському районі Дніпровщини. Внаслідок влучення почалась пожежа.

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