Легковик розірвало навпіл: на Вінниччині сталося моторошне ДТП

Причини ДТП встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.
Удень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися два легковики.
Про це повідомило ДСНС України.
У результаті аварії водій автомобіля "Форд" від отриманих травм загинув на місці . Рятувальники деблокували його з понівеченого транспортного засобу.
В іншому автомобілі, "Тойота", внаслідок зіткнення були заблоковані троє людей: водій та двоє пасажирів. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту витягли їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.
Нагадаємо, на Тернопільщині сталась смертельна аварія за участю вантажівки та легковика. Одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
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