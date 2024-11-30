Легковик розірвало навпіл: на Вінниччині сталося моторошне ДТП

Удень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися два легковики.

Про це повідомило ДСНС України.

У результаті аварії водій автомобіля "Форд" від отриманих травм загинув на місці . Рятувальники деблокували його з понівеченого транспортного засобу.

В іншому автомобілі, "Тойота", внаслідок зіткнення були заблоковані троє людей: водій та двоє пасажирів. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту витягли їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.

Нагадаємо, на Тернопільщині сталась смертельна аварія за участю вантажівки та легковика. Одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

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