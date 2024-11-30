Удар по району города Днепра: трое погибших, среди пострадавших — 11-летний мальчик

Все пострадавшие в результате российской атаки госпитализированы.

В результате удара российской террористической армии по Днепровскому району Днепропетровщины три человека погибли, 21 - получили ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его информации, среди раненых – один ребенок. 11-летний мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Другие пострадавшие также госпитализированы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

"У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы", – сообщил Сергей Лысак.

Напомним, вечером в субботу, 30 ноября, во время объявленной воздушной тревоги раздался взрыв в Днепровском районе Днепропетровской области. Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки загорелись магазин, многоквартирный и частный дома.

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