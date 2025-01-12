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Як приготувати рогалики на свинячому жирі

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
395 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
240
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати рогалики на свинячому жирі

Рогалики на свинячому жирі / Фото: Credits

Для смачних бюджетних рогаликів, які просто тануть у роті, замість вершкового масла або олії обов'язково використовуйте свинячий жир. Така випічка виходить ніжною і розсипчастою.

Для начинки використовуйте згущене молоко, джем, будь-яке варення, повидло, але щоб воно було густе.

Інгредієнти

борошно пшеничне
500 г
жир свинячий
200 г
вода
150 мл
оцет столовий 9%
3 ст. л.
цукор ванільний
1 ст. л.
сіль
молоко згущене варене
пудра цукрова
  1. Просіяне борошно з'єднайте з сіллю, ванільним цукром, додайте холодний свинячий жир і перетріть масу руками в крихту. В холодну воду влийте оцет, перемішайте та додайте борошняну масу. Замісіть тісто до однорідної маси. Загорніть у харчову плівку та покладіть до холодильника на три години.
  2. Робочу поверхню присипте борошном, викладіть тісто, розріжте на чотири частини. Кожну частину розкачайте на коло та наріжте рівними трикутниками. На кожен трикутник викладіть згущене молоко, сформуйте рогалики та покладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.
  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 15–20 хвилин. Готові теплі рогалики посипте цукром або цукровою пудрою.

Поради:

  • Тісто в холодильнику можна залишити на ніч.

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