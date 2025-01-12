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Нічна атака "Шахедів" по Україні: куди летіли та які наслідки ударів

Нічна атака "Шахедів" по Україні: куди летіли та які наслідки ударів

Вночі працювала ППО / Фото: Associated Press

У низці регіонів працювала ППО.

У ніч проти 12 січня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. 

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 94-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ. Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих). 

Раніше повідомлялося, що у Києві дрон влучив у 16-поверховий будинок.

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