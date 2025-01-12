Ночная атака "Шахедов" по Украине: куда летели и какие последствия ударов

В ночь на 12 января 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 94 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Курск. По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов в Харьковской, Сумской и Полтавской областях (обошлось без жертв и пострадавших).

Ранее сообщалось, что в Киеве дрон попал в 16-этажное здание.

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