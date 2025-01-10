Магнитные бури: прогноз на выходные, 11-12 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-12 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В выходные ожидается нормальная магнитосфера, без магнитных бурь, однако в воскресенье, 12 января, в конце дня могут быть небольшие магнитные волнения, не способные влиять на самочувствие людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Читайте также: