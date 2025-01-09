На данный момент нельзя открывать пункты пропуска на границе.

Финляндия решила оставить закрытой границу с агрессором Россией из-за потенциальных угроз. Ведь Москва не меняет свою деятельность, а скорее – наоборот.

Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщила газета Turun Sanomat.

"К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, поэтому мы не можем открыть границу", — подчеркнул политик.

По его словам, якобы самой большой проблемой стал теневой флот РФ. Именно поэтому Евросоюз и НАТО ищут способы противодействия ему.

"Если бы открыли некоторые пограничные пункты, это привело бы к тому, что Россия пропускала бы людей, у которых нет соответствующих документов. Поэтому открыть границу нельзя даже в экспериментальном порядке", — убежден финский премьер.

Кроме того, Орпо выразил надежду на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп искренне хочет выслушать мнение своих партнеров по ситуации в Украине. Ведь, отмечает политик, "сейчас важно, чтобы страна была способна защитить себя".

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Северная Корея и РФ совместно работают над дестабилизацией Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

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