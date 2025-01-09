Одна з країн Європи залишить кордон із Росією закритим

Наразі не можна відкривати пункти пропуску на кордоні.
Фінляндія вирішила залишити закритим кордон з агресоркою Росією через потенційні загрози. Адже Москва не змінює свою діяльність, а скоріше — навпаки.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, повідомила газета Turun Sanomat.
"На жаль, оцінка загрози східного кордону залишається незмінною, через що ми не можемо відкрити кордон", — наголосив політик.
За його словами, нібито найбільшою проблемою став тіньовий флот РФ. Саме тому Євросоюз та НАТО шукають способи протидії йому.
"Якби відкрили деякі прикордонні пункти, це призвело б до того, що Росія пропускала б людей, які не мають відповідних документів. Тому відкрити кордон не можна навіть в експериментальному порядку", — переконаний фінський прем'єр.
Окрім того, Орпо висловив надію на те, що новообраний президент США Дональд Трамп щиро хоче вислухати думку своїх партнерів щодо ситуації в Україні. Адже, наголошує політик, "зараз важливо, щоб країна була здатна захистити себе".
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Північна Корея та РФ спільно працюють над дестабілізацією Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.
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