Новый пакет помощи от Германии может быть согласован за полгода.

Германия на заседании группы Рамштайн не утвердила помощь Украине. Причина кроется в канцлере Олафе Шольце.

Об этом сказал немецкий политолог Сергей Честный в эфире 24 Канала.

Шольц не хочет оказывать поддержку Украине

Как подчеркнул политолог, вся помощь, которую Шольц согласовывал ранее, была результатом масштабного давления – как со стороны правительственной коалиции. В частности, речь идет и о вице-канцлере Роберте Габеке, и о международном сообществе.

"Польское правительство также оказывало значительное давление. Перед тем, как Германия предоставила Украине танки "Леопард", президент Польши лично посетил Украину и потребовал от Германии передать эти танки", – сказал Сергей Добросовестный.

Он добавил, что Социал-демократическая партия Германии, в которую принадлежит Шольц, тоже отражает его позицию. Вся ее верхушка стремится после войны восстановить отношения с Москвой. Так что вопрос не в том, почему Шольц согласился предоставить Украине 20 "Леопардов" или другую помощь, а в том, почему он в своем последнем интервью заявил, что не видит военную помощь Украине необходимой.

"Все, что мы видим сейчас, соревнуемся о том, что Шольц делает только то, к чему его заставляют. Делать это он свободно, а все, что может не делать, он избегает. Это отвечает его стратегическому видению: не портить окончательно отношения с Москвой", – объяснил Честный.

Политолог считает, что Шольц стремится покинуть пост, не согласовывая новые пакеты помощи, и переложить всю ответственность на будущее правительство. Таким образом, поддержка на несколько месяцев может стать новой реальной. Скорее всего, отмечает Добросовестный, новый пакет помощи от Германии будет согласован не раньше мая-июня, когда новое правительство будет сформировано и сможет полноценно работать.

Ранее мы писали о том, что Олаф Шольц, вероятно, хочет встретиться с Путиным еще до парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля и, возможно, будут означать конец его каденции.

Читайте также: