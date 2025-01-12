В ресторане в Чехии прогремел мощный взрыв: много погибших

По предварительным данным, перевернулся обогреватель, что повлекло за собой пожар.

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, восемь человек получили ранения. Еще 30 человек были эвакуированы из ресторана. Предварительно известно, что мог взорваться баллон с пропан-бутаном. По предварительной информации очевидцев, упал обогреватель, что повлекло за собой пожар.

Все детали выясняют.

Напомним, в Грузии в ресторане на горнолыжном курорте Гудаури обнаружили тела 12 человек. Все они - иностранцы, кроме одного человека.

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