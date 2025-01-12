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У ресторані в Чехії прогримів потужний вибух: багато загиблих

У ресторані в Чехії прогримів потужний вибух: багато загиблих

Шістеро осіб загинули в результаті вибуху пропан-бутанового балону у ресторані / Фото: Associated Press

За попередніми даними, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу.

Шестеро людей загинули в результаті вибуху у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії. 

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, восьмеро людей отримали поранення. Ще 30 людей були евакуйовані з ресторану. Попередньо відомо, що міг вибухнути балон з пропан-бутаном. За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу.

Наразі всі деталі з'ясовують.

Нагадаємо, у Грузії в ресторані на гірськолижному курорті Гудаурі виявили тіла 12 людей. Усі вони іноземці, окрім однієї людини.

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