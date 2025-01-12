Ватикан разрешил геям становиться священниками, но есть ограничения: подробности

Папа Франциск разрешил гомосексуальным лицам стать священниками, однако подчеркнул, что брак может быть только между мужчиной и женщиной.

В Ватикан и сейчас будут принимать открытых геев к священству, при этом им запрещается заниматься сексом, поскольку считается, что гомосексуальная активность "порочна по своей сути".

Об этом пишет Euronews.

Стало известно, что геям официально разрешили становиться священниками. Это следует из новых рекомендаций, опубликованных Конференцией итальянских епископов.

В новом руководстве конференции по подготовке священников не рекомендуется запрещать открытым геям принимать сан.

"Говоря о гомосексуальных склонностях, не следует сводить рассмотрение только к этому аспекту, а, как и в случае каждого кандидата, следует рассматривать их значение в общей структуре личности молодого человека", — говорится в докладе под названием "Руководящие принципы и нормы для семинарий" .

Однако в нем также отмечено, что священники-геи никогда не должны заниматься сексом, как это всегда требовалось от гетеросексуальных священников.

Официально Католическая церковь учит, что к гомосексуальным людям нужно относиться с достоинством и уважением, но считает, что гомосексуальная активность "по своей сути порочна". Также запрещено рукополагать мужчин, которые "практикуют гомосексуальность, проявляют глубоко укоренившиеся гомосексуальные склонности или поддерживают так называемую гей-культуру".

При этом всем женщинам, независимо от их ориентации, доступ к католическому священству все еще закрыт.

В январе 2023 года Папа Франциск в интервью Associated Press заявил, что "гомосексуальность не преступление".

Также Франциск одобрил "благословение" для однополых пар, но настаивал на том, что брак может быть только между мужчиной и женщиной.

Несмотря на то, что нынешний Папа Римский поддерживает права ЛГБТК больше, чем любой другой понтифик, он также позволял себе оскорбительные высказывания по геям.

Напомним, католическая церковь выступает против любых изменений или манипуляций с человеческим телом, считая их нарушением человеческого достоинства.

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