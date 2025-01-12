Лесик после остановки сердца прошел реабилитацию и вернулся домой: в каком состоянии артист

Украинский певец Олег Турко, он же Лесик, после остановки сердца уже вернулся домой.

Об этом в Facebook сообщила подруга музыканта, журналистка Мария Панчишин. Артист прошел курс реабилитации в одном из медицинских центров в селе Модричи, что во Львовской области. Музыкант продолжает занятия, но уже дома.

Мария Панчишин добавила, что Лесик постепенно начинает возвращаться в привычный ритм жизни. В частности, им удалось встретиться и пообщаться. Журналистка также подчеркнула, что семья исполнителя очень благодарна всем неравнодушным за поддержку и помощь, в частности, финансовую. Это спасло жизнь музыканта.

Олег Турко

"Хотим еще раз поблагодарить за второй день рождения Лесика Турка. Лесик начинает понемногу вливаться в жизнь. Например, нам удалось всем вместе заскочить "на кофе". Спасибо вам, люди, за него. За жизнь, за реабилитацию, за помощь, за финансы, за добрые слова и поддержку", — написала журналистка.

У Лесика на концерте остановилось сердце – что известно

В начале декабря артист как специальный гость выступил на концерте Натальи Бучинской во Львове с несколькими новостями песнями. Однако уже во время исполнения второй композиции артист потерял сознание и упал на пол на глазах у публики. Лесику срочно вызвали скорую.

К счастью, в зале присутствовали медики, которые в течение полутора часов выполняли реанимационные мероприятия, вместо 40 минут, как того требует протокол. В конце концов это спасло жизнь артисту. Когда прибыла "скорая", Лесика срочно доставили в больницу, где его состояние стабилизировали. После этого музыкант начал длительный курс реабилитации.

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