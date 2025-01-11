Парад планет 2025: когда можно увидеть шесть и семь планет одновременно

Для наблюдения планет также понадобятся бинокли или телескоп.

В январе и феврале 2025 года астрономы и любители звезд будут иметь уникальную возможность наблюдать редкое космическое явление.

Об этом сообщает LiveScience.

21 января состоится выравнивание семи планет вокруг Солнца. Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун будут одновременно видны с Земли.

А 28 февраля будут видны семь планет Солнечной системы. Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в одну линию. Астрономы называют такое явление крупным планетарным соединением.

Это грандиозное небесное шоу станет настоящим подарком для тех, кто интересуется тайнами Вселенной. Только Уран и Нептун можно увидеть благодаря биноклю, остальные — без.

Создается впечатление, что эти планеты находятся на одной линии. Это происходит потому, что все планеты солнечной системы вращаются вокруг Солнца по эклиптике.

Некоторые из планет имеют орбиты чуть выше или ниже эклиптики, но все они находятся более или менее на одном уровне.

Иногда планеты оказываются на одной стороне от Солнца, двигаясь по своим орбитам. Поэтому люди на Земле могут видеть его в небе одновременно.

Напомним, в Море Спокойствия на Луне расположена, по крайней мере, одна лавовая трубка, которая может хранить девственные показания лунного вулканизма. Теперь ученые обнаружили "парадную дверь" к недрам спутника Земли, которые могут открыть его тайны.

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