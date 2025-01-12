Что происходит на восточном направлении фронта: отчет ОСГВ "Хортица"

Обнародована оперативная информация о ходе боевых действий на восточном направлении. Враг совершает наступательные и штурмовые действия на разных участках фронта.

Об этом сообщает ОСГВ "Хортица".

Где атакует враг

Как сообщается:

на Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Петропавловки и Зеленого Роща. Удачи не имел.

на Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, инфильтрировавшихся в наши боевые порядки.

на Северском направлении враг безуспешно штурмовал позиции сил обороны в Белогоровке.

на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции наших войск в районах Ступочек, Дилиевки и в Торецке. Для поддержки наступательных действий в Временном Яру враг применил бронетехнику. В результате огневого воздействия одна бронемашина десанта противника была уничтожена.

на Покровском направлении противник проводил активные наступательные действия в районах Барановки, Елизаветовки, Луча, Новопавловки, Зеленого, Зверевого, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Славянки, Курахового, Дачного и Янтарного. Продолжались бои в Лисовке, Шевченко и Нововасиловке. В направлении Ясенова враг проводил штурмовые действия с применением бронетехники. Наши воины уничтожили один танк и две БМП. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать численное преимущество и развить наступление.

на Новопавловском направлении враг продолжает накапливать силы для последующих атак. В эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Константинополя, Великой Новоселки и Времовки: успеха не имел.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле ряда населенных пунктов вдоль линии фронта.

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