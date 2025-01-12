Що відбувається на східному напрямку фронту: звіт ОСУВ "Хортиця"

Оприлюднена оперативна інформація про перебіг бойових дій на східному напрямку. Ворог здійснює наступальні та штурмові дії на різних ділянках фронту.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Де атакує ворог

Як повідомляється:

на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки, Піщаного, Петропавлівки та Зеленого Гаю. Успіху не мав.

на Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки.

на Сіверському напрямку ворог безуспішно штурмував позиції сил оборони в Білогорівці.

на Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції наших військ в районах Ступочок, Диліївки та в Торецьку. Для підтримки наступальних дій в Часовому Яру ворог застосував бронетехніку. В результаті вогневого впливу одна бронемашина десанту противника була знищена.

на Покровському напрямку противник проводив активні наступальні дії в районах Баранівки, Єлизаветівки, Променя, Новопавлівки, Зеленого, Звірового, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Слов’янки, Курахового, Дачного та Янтарного. Тривали бої в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці. В напрямку Ясенове ворог проводив штурмові дії із застосуванням бронетехніки. Наші воїни знищили один танк та дві БМП. Сили оборони протистоять спробам противника реалізувати чисельну перевагу та розвинути наступ.

на Новопавлівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби він атакував наші укріплення в районах Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки: успіху не мав.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля низки населених пунктів вздовж лінії фронту.

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