Враг продвинулся в районе нескольких населённых пунктов — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле ряда населенных пунктов вдоль линии фронта.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Сообщается, что враг продвинулся в Торецке, Орехово-Василовке, Ясеновом, Зеленом.

Также было зафиксировано продвижение захватчиков возле Воздвиженки, Надеждинки, Лисовки, Соленого и Великой Новоселки.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимочко рассказал о планах РФ в направлении Курахово и Покровска.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ отразили массированный штурм россиян на Курщине.

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