Враг продвинулся в районе нескольких населённых пунктов — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле ряда населенных пунктов вдоль линии фронта.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
Сообщается, что враг продвинулся в Торецке, Орехово-Василовке, Ясеновом, Зеленом.
Также было зафиксировано продвижение захватчиков возле Воздвиженки, Надеждинки, Лисовки, Соленого и Великой Новоселки.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что Тимочко рассказал о планах РФ в направлении Курахово и Покровска.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ отразили массированный штурм россиян на Курщине.
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